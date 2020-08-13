Задержанные рассказывают об истязаниях в СИЗО Минска

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Одна из освобождённых в Минске женщин рассказала об издевательствах силовиков в СИЗО. ОМОНовцы, по её словам, бьют людей резиновыми дубинками, угрожают расправой, снимают штаны.

Женщина пожаловалась на зверства силовиков, о которых она и предположить не могла. Мы стояли к стене, руки назад, чтоб могли к земле — как собаки. В РУВД били ОМОНовцы в...