Задержанные рассказывают об истязаниях в СИЗО Минска

Задержанные, которых начали постепенно отпускать из ИВС в Минске, рассказывают о творящемся там беспределе со стороны силовиков. ОМОНовцы не жалели никого, били дубинками всех подряд, задержанные рассказывают о «море крови» в СИЗО.
Особенно тяжело пришлось женщинам,
Поставили на колени, приложили автоматы к головам и привезли сюда молча, без объяснений, без ничего. Камера, рассчитанная на трёх человек, 50 квадратных метров — в ней находится примерно 100 человек. Естественно мы не только спать не могли, мы сесть не могли. Мы стояли, — рассказывает задержанная женщина-медик.
За время, проведённое в заключении, люди стали свидетелями кровавых истязаний, устроенных силовиками над мирными жителями.
Ребят избивали жёстко, зверски, ужасно. Их били по-страшному. Ребят молотили так, что они орали — без слёз, без истерик невозможно было это слышать. Творилось страшное. Слышали ор, крики несчастных ребят. Их лупили так, что казалось, что они потеряют сознание и умрут. Там было море крови, — рассказала ещё одна освобождённая из СИЗО женщина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что одна из освобождённых в Минске женщин рассказала об издевательствах силовиков в СИЗО. ОМОНовцы, по её словам, бьют людей резиновыми дубинками, угрожают расправой, снимают штаны.
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