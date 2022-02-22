МИД Белоруссии отреагировал на признание Россией ЛНР и ДНР

МИД Белоруссии с пониманием и уважением воспринял решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Минске считают, что подобный шаг имеет «серьёзное человеческое, гуманитарное измерение», так как в ДНР и ЛНР живут граждане РФ, которые почти восемь лет «испытывают лишения», говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД, Белоруссия всегда последовательно выступала за урегулирование ситуации в Донбассе мирным путём. Минск не меняет своей позиции и считает дипломатические методы приоритетными.

Приветствуем заявления российской стороны об открытости к дипломатии в данном контексте, — говорится в сообщении.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

22 февраля парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Госдума также ратифицировала соглашения. В МИД России признание Москвой ЛНР и ДНР назвали вынужденным и единственным возможным решением на фоне обострения ситуации.