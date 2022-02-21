Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации.
Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Прошу Федерально Собрание поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи, — заявил глава России.
Путин с главой ЛНР Леонидом Пасечником заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой.