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Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР

22:37, 21 февраля 2022
Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР
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Президент России Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации.

Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Прошу Федерально Собрание поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи, — заявил глава России.

Путин с главой ЛНР Леонидом Пасечником заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой.

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