Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР

России предлагают снова поверить на слово, что НАТО — это мирный союз, заявил президент страны Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам. Он подчеркнул, что РФ уже предлагала сотрудничество Альянсу в разных форматах и выполнила все обязательства перед Западом.