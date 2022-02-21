Члены Совбеза РФ высказались за признание независимости ЛНР и ДНР

Члены Совбеза России на внеочередном заседании высказались за признание независимости самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик. По словам президента России Владимира Путина, окончательное решение по данному вопросу будет принято сегодня до конца дня. Глава государства также отметил, что заранее ни с кем из членов Совбеза не обсуждал эту тему. Трансляция ведётся на телеканале «Россия 24».

Я специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал [...] Я хотел узнать ваше мнение без предварительной подготовки, — сказал он.

Как сообщил Путин на заседании, Россия изначально делала всё, чтобы противоречия в Донбассе разрешить мирным путём. Он напомнил, что киевские власти уже дважды провели карательные операции в Донбассе, сейчас обострение происходит в третий раз. По его словам, вопрос признания ДНР и ЛНР тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ранее попросил президента России признать независимость республики. По его словам, Киев решился на силовое решение конфликта в регионе. С аналогичной просьбой к российскому лидеру обратился глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Политолог Дмитрий Абзалов считает, что после признания ЛНР и ДНР России стоит ожидать выступление президента США Джо Байдена и введение санкций против страны. При этом сразу будут анонсированы санкции в отношении финансовых организаций, персональные санкции.