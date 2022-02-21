«Решение будет приниматься в Совбезе»: политолог о процедуре признания ЛДНР

Самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики могут быть признаны Россией сегодня, 21 февраля. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Абзалов, добавив, что соответственное решение будет приниматься в Совбезе.

Я думаю, что они (ДНР и ЛНР. — NEWS.ru) будут приняты к концу заседания Совбеза. Для этого необходимо законодательное оформление, но соответствующее решение будет приниматься в Совбезе. Завтра, соответственно, заседание Совфеда и, соответственно, Госдумы, — подчеркнул он.

Абзалов отметил, что после этого стоит ожидать выступление президента США Джо Байдена и введение санкций против России. При этом сразу будут анонсированы санкции в отношении финансовых организаций, персональные санкции.

Из наиболее вероятных санкций — это финансовые организации точечные как минимум. Это, скорее всего, ВТБ, «Сбер», Газпромбанк, они с большой долей вероятности попадут туда. Соответственно, санкции в отношении микроэлектроники, санкции в отношении вторичного долга, скорее всего, тоже, — резюмировал эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что западные санкции не пугают россиян, так как страна живёт в этих условиях восемь лет. По его мнению, США и Евросоюз используют этот рычаг давления на Россию независимо от её действий.