Володин: западные санкции никого не пугают

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале заявил, что западные санкции не пугают россиян, так как страна живёт в этих условиях восемь лет. По его мнению, США и Евросоюз используют этот рычаг давления на Россию независимо от её действий. Главная цель Запада — остановить развитие России, отметил политик.

Санкции никого не пугают — в таких условиях мы живём уже 8 лет. Ко всем пришло понимание: санкции против России всё равно будут. Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чём нас обвинить. Причина в одном — они хотят остановить развитие нашей страны, — написал Володин.

Он обвинил западные страны в цинизме и игнорировании того, что происходит на востоке Украины. Он также напомнил, что вместо заботы о населении Донбасса, США и страны Европы угрожают Москве за любые попытки встать на защиту «своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила в своём Telegram-канале, что в ответ на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о «нелепости утверждений о геноциде в Донбассе» российская сторона отправит западным партнёрам материалы о массовых захоронениях в Донбассе.