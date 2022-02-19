Захарова прокомментировала слова Шольца о «нелепости» геноцида в Донбассе
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:43, 19 февраля 2022
Мария ЗахароваФото: MFA Russia/via Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своём Telegram-канале, что в ответ на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о «нелепости утверждений о геноциде в Донбассе» российская сторона отправит западным партнёрам материалы о массовых захоронениях в Донбассе.
Публиковать эти материалы мы не можем — любая платформа их заблокирует как «недопустимый контент». Аналогичный сет мы уже направили в Вашингтон. Предупреждаю: это не могут смотреть даже те, кто видел всё, — написала Захарова.
В МИД РФ ранее назвали слова Шольца неприемлемым и добавили, что «не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида».
Немецкий канцлер Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности назвал «нелепым» недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в Донбассе происходит геноцид мирного населения. Также Шольц отметил, что у него другое понимание термина «геноцид».