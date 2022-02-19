Захарова прокомментировала слова Шольца о «нелепости» геноцида в Донбассе

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции заявил, что в диалоге с Россией по вопросам безопасности всё ещё наблюдаются некие противоречия. Тем не менее продолжение дискуссии по данному аспекту международных отношений возможно, пишет РИА Новости.

Несмотря на противоречия по большей части текста, есть важные данные... о том, что переговоры предпочтительны о контроле над вооружениями, о прозрачности. Речь идёт о том, чтобы мы перевели наши противоречия...