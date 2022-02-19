МИД РФ: комментарии канцлера ФРГ о словах Путина про геноцид неприемлемы
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:43, 19 февраля 2022
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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Комментарии канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего «нелепым» заявления российской лидера Владимира Путина о геноциде жителей Донбасса, являются неприемлемым. Об этом заявили в российском МИД, сообщает РИА Новости.
Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида. Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии, — заявили в министерстве.
На конференции Шольц отметил, что у него другое понимание термина «геноцид», а также то, что НАТО не настроено агрессивно по отношению к России и нет повода, чтобы Москва боялась действий Альянса.
Также Шольц сообщил, что в обозримом будущем Украина не станет членом НАТО. Вопрос её вступления в Альянс в актуальной повестке дня отсутствует.
Ранее в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках было объявлено о введении всеобщей мобилизации на фоне ситуации на Востоке Украины. Гражданское население массово эвакуируется в Россию.