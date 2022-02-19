МИД РФ: комментарии канцлера ФРГ о словах Путина про геноцид неприемлемы

Комментарии канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего «нелепым» заявления российской лидера Владимира Путина о геноциде жителей Донбасса, являются неприемлемым. Об этом заявили в российском МИД, сообщает РИА Новости.

Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида. Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии, — заявили в министерстве.

На конференции Шольц отметил, что у него другое понимание термина «геноцид», а также то, что НАТО не настроено агрессивно по отношению к России и нет повода, чтобы Москва боялась действий Альянса.

Также Шольц сообщил, что в обозримом будущем Украина не станет членом НАТО. Вопрос её вступления в Альянс в актуальной повестке дня отсутствует.

Ранее в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках было объявлено о введении всеобщей мобилизации на фоне ситуации на Востоке Украины. Гражданское население массово эвакуируется в Россию.