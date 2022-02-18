В ДНР объявили всеобщую мобилизацию

В самопровозглашённой Донецкой народной республике объявлена всеобщая мобилизация. Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин. Об этом он сообщил в видеообращении к населению, опубликованном в его Telegram-канале.

Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации, — сказал Пушилин.

Он заявил, что украинские войска ведут обстрелы населённых пунктов республики из различных видов вооружения и призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей».

Совместными усилиями мы добьёмся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей, — заключил глава ДНР.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировали 17 февраля 870 нарушений режима прекращения огня в Донбассе за сутки. В миссии отметили, что количество нарушений возросло до того уровня, который наблюдался до вступления в силу мер по усилению режима прекращения огня в 2020 году.