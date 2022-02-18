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Власти ДНР организовали массовый выезд населения в Россию

16:27, 18 февраля 2022
Власти ДНР организовали массовый выезд населения в Россию Глава ДНР Денис Пушилин Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
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Власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, эвакуируемое из ДНР население по договорённости с Москвой будет размещаться в Ростовской области.

При обстрелах противником населённых пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь, эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста​, — сказал Пушилин.

 

Ранее вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Маргаритис Схинас заявил, что В случае эскалации ситуации на Украине в Евросоюз могут прибыть более миллиона беженцев. При этом она отметила, что при возникновении подобной ситуации ЕК окажет необходимую помощь странам ЕС в эвакуации граждан из Киева. Она также отметила, что Евросоюз готов «мобилизовать значительную гуманитарную помощь и помощь в гражданской защите». 

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