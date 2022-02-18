Власти ДНР организовали массовый выезд населения в Россию

Власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, эвакуируемое из ДНР население по договорённости с Москвой будет размещаться в Ростовской области.
При обстрелах противником населённых пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь, эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, — сказал Пушилин.
Ранее вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Маргаритис Схинас заявил, что В случае эскалации ситуации на Украине в Евросоюз могут прибыть более миллиона беженцев. При этом она отметила, что при возникновении подобной ситуации ЕК окажет необходимую помощь странам ЕС в эвакуации граждан из Киева. Она также отметила, что Евросоюз готов «мобилизовать значительную гуманитарную помощь и помощь в гражданской защите».