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Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, подразделения ДНР находятся в боевой готовности и способны защитить гражданское население.

Вооружённые силы Донецкой народной республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности. Полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее, при обстрелах противника населенных пунктов...