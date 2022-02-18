Пушилин заявил о готовности ВС Украины к силовому захвату Донбасса

Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, подразделения ДНР находятся в боевой готовности и способны защитить гражданское население.
Вооружённые силы Донецкой народной республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности. Полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее, при обстрелах противника населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан, — сказал Пушилин.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании 15 февраля проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, соответствующее обращение будет направлено президенту России незамедлительно. До этого сообщалось, что обращение о признании республик Путин получит только после консультаций с МИД.
Пушилин приветствовал решение Думы направить президенту России Владимиру Путину обращение о признании Донецкой и Луганской народных республик.