Пушилин заявил о готовности ВС Украины к силовому захвату Донбасса

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что напряжённость вокруг Украины не выльется в военный конфликт. По его словам, если он произойдёт, то это станет катастрофой. Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность в связи с усилением напряжённости и ростом числа спекуляций о военном конфликте в Европе, сообщает ТАСС.

Я всё же думаю, что этого не произойдет. Но если бы это произошло, это стало бы катастрофой, — сказал генсек ООН. Он добавил, что все вопросы, включая самые неразрешимые, должны...