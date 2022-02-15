Госдума проголосовала за признание ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, написал спикер ГД Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. По его словам, соответствующее обращение направлено президенту России.

Володин отметил, что Киев не соблюдает Минские договорённости. В связи с этим проживающие в Донбассе россияне нуждаются в помощи и поддержке.

В этой связи депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединённых Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств, — написал Володин.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений. Также он сказал, что Минские соглашения не могут выполняться на «российских условиях». Он считает, что РФ пытается манипулировать содержанием документов и продвигает «искажённое видение их сущности». По мнению главы ведомства, Россия является одной из сторон конфликта, поэтому Киеву надо решать ситуацию на юго-востоке Украины именно с Москвой, а не с самопровозглашёнными ЛНР и ДНР, которым, согласно договорённостям, следует предоставить «особый статус».