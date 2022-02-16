Песков: признание ДНР и ЛНР не коррелируется с Минскими соглашениями

В Кремле согласны с тем, что признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик будет нарушением Минских соглашений, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил о словах Владимира Путина, который заявил о необходимости реализации Минского комплекса мер, сообщает РИА Новости.

Признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это так. Президент сказал, что главная задача — это реализация Минского комплекса мер, — подчеркнул представитель Кремля.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 15 февраля проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, соответствующее обращение будет направлено президенту России незамедлительно. До этого сообщалось, что обращение о признании республик Путин получит только после консультаций с МИД.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений. Также он сказал, что Минские соглашения не могут выполняться на «российских условиях».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран Альянса в Брюсселе заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР станет нарушением минских договорённостей.