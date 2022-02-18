Киев рассказал о планах Москвы признать Донбасс по «грузинскому сценарию»

Россия готовит обоснования для признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик по «грузинскому сценарию», заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в ходе выступления на Часе вопросов к правительству в Верховной раде. При этом он опроверг намерения Киева начать наступление в Донбассе.

Кремль всё равно готовит обоснование для признания ОРДЛО (ДНР и ЛНР. — NEWS.ru) по сценарию, отработанному в Грузии, независимо от того, будет ли он реализован. Просто для того, чтобы иметь этот вариант на столе, — сказал Резников.

Кроме того, он подчеркнул, что Киев не имеет планов нападения на Донбасс, и подчеркнул приверженность страны к решению вопросов политико-дипломатическим путём.

Мы будем двигаться политико-дипломатическим путём, потому что там наши граждане, и мы не будем подвергать их опасности, — отметил министр.

Ранее Резников заявил, что обстрел всей линии разграничения в Донбассе и атака на гражданское население со стороны российских ВС стали частью прогнозированной провокации для полномасштабного вторжения. Вместе с тем он сказал, что Киев не подтверждает отвод российских войск от украинской границы, а наоборот сообщает о «перемещении сил и средств».