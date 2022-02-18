Глава Минобороны Украины обвинил Россию в провокациях в Донбассе

Обстрел всей линии разграничения в Донбассе и атака на гражданское население со стороны российских ВС стали частью прогнозированной провокации для полномасштабного вторжения, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников во время выступления в Верховной раде. Вместе с тем он сказал, что Киев не подтверждает отвод российских войск от украинской границы, а наоборот сообщает о «перемещении сил и средств».

Главным объектом атаки стало мирное население. Это военное преступление и откровенная провокация, о которой мы неоднократно предупреждали, — сказал Резников.

По его словам, в настоящий момент вероятность масштабной эскалации в Донбассе оценивается как невысокая. Он отметил, что Украина не планирует силовые действия в отношении Донбасса или Крыма.

Мы ни в коем случае не приуменьшаем угрозу, но вероятность масштабной эскалации оцениваем как невысокую по отношению к вторжению на Украину в целом, — подчеркнул министр.

Ранее Резников заявил, что Украина продолжает укреплять оборону, а страна готова к жёсткому отпору на любые провокации в её сторону. Министр добавил, что Украина выступает за мир, а оккупированные территории, по его словам, будут возвращены исключительно политико-дипломатическим путём.