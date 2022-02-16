«Будет жёсткий отпор»: в Киеве рассказали о военных планах на случай войны

Киев не планирует никаких агрессивных действий в отношении Крыма, Донбасса и по другим направлениям, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он добавил, что Украина продолжает укреплять оборону, однако страна готова к жёсткому отпору на любые провокации в её сторону.

Мы каждый день укрепляем оборону, но не планируем никаких агрессивных действий ни на востоке, ни относительно Крыма и на других направлениях. Никаких провокаций со стороны Украины не будет, но на попытки провоцировать нас будет жёсткий отпор, — заявил Резников.

Министр добавил, что Украина выступает за мир, а оккупированные территории, по его словам, будут возвращены исключительно политико-дипломатическим путём.

Накануне стало известно, что Вооружённые силы Украины разместили 22 танка Т-72 у подконтрольного Киеву посёлка Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики. Там отметили, что подобные действия со стороны Киева являются нарушением третьего пункта дополнительных мер.