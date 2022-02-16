«Будет жёсткий отпор»: в Киеве рассказали о военных планах на случай войны
Глава Минобороны Украины Резник заявил, что Киев не планирует агрессии против Донбасса и Крыма
Никита Чайка
Никита Чайка
11:11, 16 февраля 2022
Алексей РезниковФото: Volodymyr Tarasov/ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Киев не планирует никаких агрессивных действий в отношении Крыма, Донбасса и по другим направлениям, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он добавил, что Украина продолжает укреплять оборону, однако страна готова к жёсткому отпору на любые провокации в её сторону.
Мы каждый день укрепляем оборону, но не планируем никаких агрессивных действий ни на востоке, ни относительно Крыма и на других направлениях. Никаких провокаций со стороны Украины не будет, но на попытки провоцировать нас будет жёсткий отпор, — заявил Резников.
Министр добавил, что Украина выступает за мир, а оккупированные территории, по его словам, будут возвращены исключительно политико-дипломатическим путём.
Накануне стало известно, что Вооружённые силы Украины разместили 22 танка Т-72 у подконтрольного Киеву посёлка Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики. Там отметили, что подобные действия со стороны Киева являются нарушением третьего пункта дополнительных мер.