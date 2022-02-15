Пушилин приветствовал позицию Думы о направлении обращения о признании ЛДНР

Решение Госдумы направить президенту России Владимиру Путину обращение о признании Донецкой и Луганской народных республик вызвало позитивную реакцию со стороны руководства самопровозглашённых образований. Глава ДНР Денис Пушилин приветствовал этот шаг, об этом он сделал публикацию в своём Telegram-канале.

Мы приветствуем позицию депутатов Государственной думы о направлении президенту Российской Федерации Владимиру Путину обращения о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств, — написал Пушилин.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы на пленарном заседании 15 февраля проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, соответствующее обращение будет направлено президенту России незамедлительно. До этого сообщалось, что обращение о признании республик Путин получит только после консультаций с МИД.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет расценивать признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений. Также он сказал, что Минские соглашения не могут выполняться на «российских условиях».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран Альянса в Брюсселе заявил, что признание Россией самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик станет нарушением минских договорённостей. Он подчеркнул, что Альянс готов обсуждать с Россией украинский вопрос, а также двусторонние отношения.