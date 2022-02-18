Стало известно, где разместят эвакуированных жителей Донбасса

В Ростовской области по договорённости с руководством России готовы места приёма и размещения жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса. Обращение к гражданам ДНР Пушилин опубликовал в своём YouTube-канале.

По договорённости с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан, — сказал он.

Пушилин добавил, что эвакуированные граждане будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия.

Источник «Интерфакса» в парламенте ДНР заявил, что власти республики собираются эвакуировать в Россию несколько сотен тысяч человек.