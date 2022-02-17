В ЛНР рассказали о нескольких новых обстрелах со стороны ВСУ

Украинские силовики продолжают вести огонь по территории самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР), заявили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Отмечается, что ещё три обстрела было зафиксировано с 08:55 до 09:08, затем произведено две атаки в период с 09:16 по 09:18. Ранее Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали стрелять по пяти населённым пунктам республики.

Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано еще три нарушения режима прекращения огня, — говорится в сообщении.

Аналогичное сообщение с указанием двух мест, по которым ВСУ открыли огонь, было выложено спустя 40 минут.

Народная милиция ЛНР утром заявила о существенном обострении обстановки на линии боевого соприкосновения с ВСУ. По её данным, украинские военные по прямому указанию своего руководства предпринимают попытки эскалации конфликта. ВСУ несколько раз с начала суток обстреляли населённые пункты ЛНР, применяя крупнокалиберные миномёты и пулемёты. О жертвах атаки и нанесённом ущербе не сообщается.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле оценили как высокий уровень опасности нападения украинских сил на самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Он также отметил, что снижения напряжённости в регионе не наблюдается уже несколько недель.