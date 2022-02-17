В ДНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ

Военные Донецкой народной республики открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков, сообщила Народная милиция в своём Telegram-канале. Информации о пострадавших и разрушенных объектах инфраструктуры пока не поступало.

По словам официального представителя НМ ДНР старшего лейтенанта Олега Никитина, обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась, противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий.

С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника, — сообщили в ведомстве.

По данным ДНР, с начала суток украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня. В частности, были обстреляны из гранатомётов и стрелкового оружия сёла Петровское и Новоласпа, огонь также вёлся в направлении сёл Коминтерново и Октябрь.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в случае вторжения украинской армии на территорию самопровозглашённых ДНР и ЛНР ответ России будет соразмерен масштабам агрессии и возникшей военно-политической обстановки. По её словам, в непризнанных республиках живёт большое число граждан РФ и страна их не бросит.