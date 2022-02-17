В ДНР сообщили об обстреле окраин Донецка украинскими силовиками

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, рассказал представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По его словам, было выпущено пять мин калибром 82 миллиметра. Инцидент произошел в 09:50 по московскому времени, сообщает РИА Новости.

Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении посёлка Мандрыкино. Выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, — сказал представитель ведомства.

Также сообщается об обстреле территории Донецкого аэропорта. Огонь ведётся с применением 152-миллиметровых артиллерийских систем.

Ранее военные ДНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков. Информации о пострадавших и разрушенных объектах инфраструктуры пока не поступало.

По данным ДНР, с начала суток украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня. В частности, были обстреляны из гранатомётов и стрелкового оружия сёла Петровское и Новоласпа, огонь также вёлся в направлении сёл Коминтерново и Октябрь.

Аналогичные сообщения приходят из самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР). Народная милиция ЛНР утром заявила о существенном обострении обстановки на линии боевого соприкосновения с ВСУ. ВСУ несколько раз с начала суток обстреляли населённые пункты ЛНР, применяя крупнокалиберные миномёты и пулемёты. Данных о пострадавших и о повреждении гражданских объектов в ЛНР нет.