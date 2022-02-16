Украинские военные обстреляли из миномётов четыре населённых пункта ЛНР

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Украинские военные открыли огонь по четырём населённым пунктам непризнанной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), данные передаёт РИА Новости.

Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено, — сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.

По имеющимся данным, огонь вёлся с 5:30 утра по московскому времени из гранатомётов и минометов. Обстрелу подверглись районы четырёх населённых пунктов ЛНР.

О пострадавших не сообщается.

Ранее ДНР сообщила о нарушении перемирия со стороны Украины. В течение вторника, 15 февраля, украинские силовики однократно нарушили режим прекращения огня. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Зинченко.