В ЛНР заявили о восьми новых обстрелах со стороны ВСУ за утро

Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня с момента наступления 18 февраля, заявили в Народной милиции ЛНР. Обстрелам подверглись населённые пункты Пришиб, Желобок, Зелёная Роща, Весёленькое, Молочный, Калиновка, Санжаровка и Калиново, говорится в Telegram-канале ведомства. Разведка ЛНР также узнала о прибытии украинских диверсантов в район населённых пунктов Станица Луганская, Счастье и Крымское.

Считаем, что данные обстрелы направлены на провоцирование Народной милиции на открытие ответного огня и создание повода для начала украинской агрессии в Донбассе, — говорится в заявлении.

Более того, разведка ЛНР продолжает получать сведения о мероприятиях ВСУ в целях подготовки к развязыванию боевых действий. Так, согласно их информации, украинскими солдатами была проведена рекогносцировка в районе Светлодарской дуги. Также разведка ЛНР зафиксировала активную подготовку ВСУ к наступлению и в других районах, среди которых Троицкое, Золотое и Крымское.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ выпустили 68 мин и снарядов по территории республики. В результате обстрелов повреждены две подстанции, 200 абонентов остаются без света.

В ЛНР рассказали, что украинские силовики обстреляли из тяжёлых миномётов ещё три их населённых пункта. За сутки в республике повреждены 19 жилых домов.

Новости об открытии огня в районах ДНР и ЛНР появились рано утром 17 февраля. Согласно информации представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелу подверглись несколько населённых пунктов народных республик, а также окраины Донецка. Военные ДНР открыли ответный огонь.

Народная милиция ЛНР обвинила президента Украины Владимира Зеленского в обострении обстановки в Донбассе. В ведомстве полагают, что украинский лидер лично отдал приказ на эскалацию конфликта, а обстрелы начали сразу после того, как он убыл из зоны операции Объединённых сил (ООС).