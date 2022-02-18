В Донбассе зафиксировали 870 нарушений режима прекращения огня за день

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировали 870 нарушений режима прекращения огня в Донбассе за сутки. Данные приведены в последнем отчёте миссии, опубликованном на сайте организации.

Нарушения фиксировались 17 февраля — за день до объявления властями самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик эвакуации населения. Так, согласно отчёту, в Донецкой области выявлено 222 нарушения, включая 135 взрывов. В Луганской области было 648 нарушений, включая 519 взрывов.

В миссии отметили , что количество нарушений режима прекращения огня в регионе возросло до того уровня, который наблюдался до вступления в силу мер по его усилению в 2020 году.

Помимо этого, в отчёте фигурирует инцидент с разрушением детского сада в Луганском регионе, при этом вся критически важная гражданская инфраструктура функционирует в обычном порядке.

В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее отметили, что украинские военные за ночь 19 февраля обстреляли из миномётов районы трёх населённых пунктов республики. В общей сложности силовики выпустили около 40 мин.