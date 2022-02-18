ВСУ обстреляли из миномётов районы трёх населённых пунктов ЛНР

Районы населённых пунктов Первомайск, Металлист и Славяносербск подверглись обстрелу из миномётов со стороны вооружённых сил Украины. Об этом сообщило представительство самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

<...> н. п. Горское — Первомайск: миномёт 120 мм (6 мин); н. п. Старый Айдар — Металлист: миномёт 120 мм (12 мин); н. п. Трёхизбёнка — Славяносербск: миномёт 120 мм (12 мин), — говорится в сообщении представительства Луганска.

Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно о наиболее активных обстрелах за последние месяцы на линии соприкосновения в Донбассе. Они начались в четверг, 17 февраля. Обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Сообщалось об одной раненой женщине.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевых порядках и готовы к cиловому захвату Донбасса. По его словам, в Ростовской области по договорённости с руководством России готовы места для приёма и размещения жителей Донецкой народной республики. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Пушилин сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». По его словам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста.