Reuters: ЛНР и ДНР планируют эвакуировать около 700 тысяч человек в Россию

Самопровозглашенные Донецкая и Луганские республики планируют эвакуировать около 700 тысяч человек в Россию. Об этом сообщает агентство Reuters. Также сообщается, что администрация города Горловка в ближайшие часы подготовит график эвакуации горожан на несколько дней.

Поддерживаемые Россией вооружённые силы на Востоке Украины заявили, что они планируют эвакуировать в Россию около 700 000 человек из самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), — сообщает Reuters.

Глава администрации Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что эвакуация может занять несколько дней.

Во всех пабликах и моих, и городской администрации, и телеканале 6ТВ выставлены телефоны районных администраций. Вы можете спокойно звонить, задавать вопросы, в том числе и записаться на интересующий вас рейс. Таких рейсов будет не один, и не один день мы будем эвакуировать, — сказал Приходько.

Администрация Луганска на своём сайте сообщила, что власти города развернули три пункта эвакуации жителей Республики в РФ. На сайте администрации дополнительно появилась информация о времени начала эвакуации из Перевальска, Антрацитовского и Лутугинского районов.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ. Бывший командующий вооружёнными силами ДНР Игорь Стрелков в беседе с корреспондентом NEWS.ru сообщил, что в восточноукраинском городе Докучаевск идёт эвакуация жителей в связи с обострением на фронте.

В то же время главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что сведения о наступлении украинских военных в Донбассе не соответствуют действительности. Генерал отметил, что Киев выступает только за политико-дипломатический способ разрешения кризиса.