Стрелков: в ДНР начали эвакуировать город Докучаевск

В восточноукраинском городе Докучаевск идёт эвакуация жителей в связи с обострением на фронте. Об этом в беседе с корреспондентом NEWS.ru сообщил бывший командующий вооружёнными силами самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков. Он раскритиковал действия Москвы из-за того, что линия разграничения якобы контролируется Киевом.

Эвакуация началась сегодня. Город с трёх сторон обложен украинскими войсками благодаря «блестящим» действиям российского руководства, уступившего всю «серую зону» Украине. Город, вероятно, одна из точек, которые будут атакованы в первую очередь, и обстрелы там тоже уже идут, — заявил Стрелков.

Также собеседник NEWS.ru высказался об объявленной главой ДНР Денисом Пушилиным эвакуации мирных граждан в Ростовскую область. По словам Стрелкова, высказывания донецкого руководителя часто носят декларационный характер.

Даже те, кто захотят прислушаться к словам Пушилина, не смогут это сделать. Эвакуация должна осуществляться за счёт автосредств и других средств эвакуируемых. У большинства предприятий ДНР в прифронтовой зоне средств недостаточно, как мне сообщают. Поэтому от заявлений об эвакуации до реальной эвакуации большое расстояние, — добавил Стрелков.

Ранее Денис Пушилин заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса. Глава ДНР объявил о начале эвакуации мирных жителей в Россию, в частности на территорию Ростовской области. Позже с аналогичным заявлением выступил глава соседней самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник.

Источник NEWS.ru в ДНР рассказал, что власти непризнанных республик Донбасса пока не начали эвакуировать население в Россию. В администрации Ростовской области отказались от комментариев, перенаправив запрос в МИД. В ростовском управлении МЧС заявили, что не располагают информацией о готовящейся эвакуации.