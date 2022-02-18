Источник: эвакуация жителей Донбасса в Россию пока не начата

Власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик пока не начали эвакуировать население в Россию. Более точная информация может появиться утром 19 февраля, сообщил NEWS.ru источник в ДНР.

Некоторое время назад собеседник, близкий к руководству республики, заявил, что договорённости об эвакуации жителей ДНР в Россию пока нет.

Ранее СМИ со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина сообщали, что власти республики организовали выезд жителей в РФ, они якобы будут размещаться в Ростовской области. В пресс-службе губернатора региона комментировать эту информацию отказались, а в областном главке МЧС заявили, что впервые слышат об эвакуации жителей ДНР.

Позднее стало известно, что глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей в кратчайшие сроки выехать в Россию, поскольку, по его словам, ВСУ планируют прорыв на территорию республики. Он заверил, что РФ готова разместить людей у себя.