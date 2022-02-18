В Ростовской области отказались комментировать слова главы ДНР об эвакуации

Руководитель пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова в разговоре с NEWS.ru отказалась комментировать заявление главы самопровозглашённой ДНР Дениса Пушилина о массовой эвакуации жителей республики на территорию региона.

В Министерство иностранных дел, пожалуйста. Я не уполномочена ничего комментировать на этот счёт. Это компетенция МИД РФ, я не могу комментировать то, что там иностранный гражданин говорит, — добавила Четвертакова.

Накануне Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса. По его словам, подразделения ДНР находятся в боевой готовности и способны защитить гражданское население. По словам Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе и тем самым реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

Также Пушилин добавил во время своего выступления, что Ростовской области по договорённости с руководством РФ готовы места приёма и размещения жителей самопровозглашённой ДНР.

Ранее сообщалось, что не менее двух диверсантов были убиты, еще трое ранены при попытке проникнуть на территорию ДНР для подрыва химобъектов, об этом сообщает Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в своём Telegram-канале. Представители милиции отмечают, что вблизи населённого пункта Железная Балка были замечены две группы специального назначения ВСУ в количестве 10 и 12 человек.