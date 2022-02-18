Народная милиция ДНР сообщила о гибели двоих украинских диверсантов

Не менее двух диверсантов были убиты, еще трое ранены при попытке проникнуть на территорию ДНР для подрыва химобъектов, об этом сообщает Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) в своём Telegram-канале. Представители милиции отмечают, что вблизи населённого пункта Железная Балка были замечены две группы специального назначения ВСУ в количестве 10 и 12 человек.

Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств. Противник понес потери не менее двух боевиков убитыми, трёх ранеными и был вынужден отступить, — сообщается в Telegram-канале.

Ополченцы ДНР пресекли попытку украинских военных организовать диверсию на нефтебазе. Генпрокуратура республики по данному факту возбудит уголовное дело. Кроме того, материалы по инциденту будут переданы в международные организации.

В Народной милиции уточнили, что инцидент произошёл минувшей ночью в районе населённого пункта Еленовка. Диверсионная группа из состава центра специального назначения «Восток» пыталась проникнуть на территорию нефтебазы для подрыва цистерн. Силовики рассчитывали на то, что там хранятся горюче-смазочные материалы.