В ДНР пресекли попытку диверсии на нефтебазе

Ополченцы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) пресекли попытку украинских военных организовать диверсию на нефтебазе. Генпрокуратура республики по данному факту возбудит уголовное дело. Кроме того, материалы по инциденту будут переданы в международные организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.

Боевики ВСУ предприняли попытку провести диверсию на объекте гражданской инфраструктуры ДНР... Масштабных катастрофических последствий удалось избежать также благодаря оперативной работе представителей силовых структур, которые незамедлительно отреагировали на звонок охранника нефтебазы и предотвратили теракт, — сказал он.

Представитель Народной милиции уточнил, что инцидент произошёл минувшей ночью. Диверсионная группа из состава центра специального назначения «Восток» пыталась проникнуть на территорию нефтебазы для подрыва цистерн. Силовики рассчитывали на то, что там хранятся горюче-смазочные материалы.

Ранее стало известно, что в ДНР по трассе Горловка – Донецк перекрыли движение из-за обстрелов украинских силовиков. В представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ выпустили 68 мин и снарядов по её территории. В результате оказались повреждены две подстанции, что лишило электроснабжения 200 абонентов.