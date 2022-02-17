В ДНР перекрыли движение по трассе Горловка — Донецк из-за обстрелов

На автотрассе Горловка — Донецк из-за обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) перекрыли движение транспорта, заявил глава горловской администрации Иван Приходько в своём Telegram-канале. Он попросил водителей скорректировать свои маршруты.

В связи с обстрелом района пос. Пантелеймоновка и Красный Партизан временно перекрыто движение по трассе Горловка — Донецк. Прошу скорректировать свои маршруты движения, — написал Приходько.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ выпустили 68 мин и снарядов по территории республики. В результате обстрелов повреждены две подстанции, 200 абонентов остаются без света.

В ЛНР рассказали, что украинские силовики обстреляли из тяжёлых минометов ещё три их населенных пункта. За сутки в республике повреждены 19 жилых домов.

Новости об открытии огня в районах ДНР и ЛНР появились рано утром 17 февраля. Согласно информации представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелу подверглись несколько населённых пунктов Народных республик, а также окраины Донецка. Военные ДНР открыли ответный огонь.

Народная милиция ЛНР обвинила президента Украины Владимира Зеленского в обострении обстановки в Донбассе. В ведомстве полагают, что украинский лидер лично отдал приказ на эскалацию конфликта, а обстрелы начали сразу после того, как он убыл из зоны операции объединённых сил (ООС).