Глава ЛНР призвал жителей республики в кратчайшие сроки выехать в Россию

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что вооружённые силы Украины планируют прорыв на территорию республики, поэтому он призывает всех жителей в кратчайшие сроки выехать в Россию. По словам Пасечника, РФ готова разместить людей на своей территории, перевозку произведут ответственные органы и службы. Обращение главы ЛНР опубликовал Луганский информационный центр.

Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктами пропуска, — сказал Пасечник.

Он также обратился ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, с просьбой встать на защиту республики.

Ранее власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ, эвакуируемое население по договорённости с Москвой будет размещаться в Ростовской области.

Сообщения об открытии огня в районах ДНР и ЛНР появились рано утром 17 февраля. Согласно информации представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелу подверглись несколько населённых пунктов народных республик, а также окраины Донецка. Военные ДНР открыли ответный огонь. Обстрелы продолжились и на следующий день.