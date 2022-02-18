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В Ростовском МЧС «впервые слышат» об эвакуации населения ДНР в регион

О вывозе жителей в Россию из-за напряжённой обстановки на фронте заявил ранее глава ДНР Денис Пушилин
16:44, 18 февраля 2022
В Ростовском МЧС «впервые слышат» об эвакуации населения ДНР в регион Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В управлении МЧС по Ростовской области высказались по поводу информации об эвакуации жителей непризнанной Донецкой народной республики (ДНР). О вывозе жителей в Россию из-за напряжённой обстановки на фронте заявил ранее глава ДНР Денис Пушилин.

Первый раз слышим. Такой информации у нас нет,  — сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее Пушилин опубликовал видеообращение к гражданам ДНР, в котором рассказал о том, что он организовал массовый, централизованный выезд населения в Россию. В первую очередь, по словам главы непризнанной республики, эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, а о размещении в Ростовской области уже якобы имеется договорённость с российскими властями. По словам Пушнилина, вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса, который может начаться в ближайшее время, заявил он.

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