В Ростовском МЧС «впервые слышат» об эвакуации населения ДНР в регион

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Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму проекты заявлений «О праздновании 100-летия со дня образования СССР» и «О 30-летии разрушения СССР». В документах, размещённых в думской электронной базе данных, фракция предлагает широко отпраздновать годовщину создания СССР и требует признать прекращение существования СССР не имеющим юридической силы.

В первом заявлении фракция КПРФ предлагает от имени Госдумы заявить «о необходимости положительной оценки огромного влияния СССР на ход мировой истории», а также предложить президенту РФ и кабмину объявить 2022...