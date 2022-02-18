Главком ВСУ Залужный опроверг информацию о наступлении в Донбассе

Сведения о наступлении украинских военных в Донбассе не соответствуют действительности. Об этом заявил главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный на официальной странице украинского Генштаба в Facebook. Генерал отметил, что Киев выступает только за политико-дипломатический способ разрешения кризиса.

Заявления оккупационных администраций о предполагаемом нападении ВСУ и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Данная мною информация подтверждена и в ОБСЕ, — сообщил Залужный.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ.

Бывший командующий вооружёнными силами ДНР Игорь Стрелков в беседе с корреспондентом NEWS.ru сообщил, что в восточноукраинском городе Докучаевск идёт эвакуация жителей в связи с обострением на фронте.

Источник NEWS.ru в ДНР рассказал, что власти непризнанных республик Донбасса пока не начали эвакуировать население в Россию. В администрации Ростовской области отказались от комментариев, перенаправив запрос в МИД. В ростовском управлении МЧС заявили, что не располагают информацией о готовящейся эвакуации.