Шольц назвал заявление Путина о «геноциде» в Донбассе «нелепым»

Немецкий канцлер Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности назвал «нелепым» недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в Донбассе происходит геноцид мирного населения, сообщает РИА Новости. Также Шольц отметил, что у него другое понимание термина «геноцид».

Путин переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально нелепо. Но это его история. Нам всегда помогало, когда мы слушали то, что говорят другие. Я уже цитировал статью, которую Путин написал полгода назад. Если мы будем воспринимать его буквально, то это будет не очень оптимистично для будущего. Я воспринимаю это как историческую дискуссию, я отвечаю, как делал это в первой беседе здесь: мы не можем менять границы, мы должны принимать целостность и суверенитет страны, — сказал Шольц.

Шольц подчеркнул, что НАТО не настроено агрессивно по отношению к России и нет повода, чтобы Москва боялась действий Альянса.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин ранее заявил, что разведке ДНР удалось добыть план наступательной операции украинских силовиков. Согласно полученным данным, на операцию отводится пять суток. Глава ДНР Денис Пушилин в пятницу заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». Предполагается, что число беженцев составит от 500 до 700 тысяч человек.