Басурин: разведка ДНР добыла план наступления ВСУ в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что разведке ДНР удалось добыть план наступательной операции украинских силовиков. Согласно полученным данным, на операцию отводится пять суток, пишет РИА Новости.

Уточняется, что целью операции является «выдавливание» русскоязычного населения в Россию. В дальнейшем предполагается захват территории Донбасса и установление над ней контроля. Удар планируется нанести с трёх направлений. Украинские силовики намереваются через несколько суток после этого выйти к российской границе.

По данным разведки ДНР, украинские силовики рассчитывают массированным ударом артиллерии, самолётов, вертолётов и беспилотников уничтожить объекты военного и гражданского назначения на глубину до 10–15 километров.

Басурин также добавил, что в результате наступления на ДНР уже есть погибшие и раненые.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию».