Канцлер ФРГ: вступления Украины в НАТО в обозримом будущем не случится

В обозримом будущем Украина не станет членом НАТО. Вопрос её вступления в Альянс в повестке отсутствует. Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его слова приводит РИА Новости.

Проблема заключается в том, что членство Украины в НАТО не стоит в повестке, не случится в обозримом будущем, — сказал глава правительства ФРГ.

Канцлер добавил, что в разрешении внутриукраинского конфликта, урегулировании конфликта с Россией, которую Запад подозревает в намерении вторгнуться на Украину, а также вопроса предоставления гарантий безопасности, требуемых Москвой, необходимо делать ставку на диалог. По его слолвам, дипломатии должно быть «столько, сколько возможно, не будучи наивными».

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что непринятие Украины в члены НАТО не поможет разрешить нынешний кризис вокруг страны. При этом добавила, что решение о вступлении в Альянс Киев должен принимать самостоятельно.