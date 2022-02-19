Трасс: непринятие Украины в члены НАТО не поможет разрешить нынешний кризис

Непринятие Украины в члены НАТО не поможет разрешить нынешний кризис вокруг Украины. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс интервью немецкой газете Welt am Sonntag. Однако Трасс сообщила, что такое решение о вступление в Альянс Украина должна принимать самостоятельно.

Я не думаю, что отказ Украине во вступлении в НАТО было бы решением сложившейся ситуации, — отметила она.

Трасс добавила, что Лондон с партнёрами по «Большой семёрке» (G7) и Европейскому союзу согласовали пакет санкций в отношении России в случае начала «вторжения» на Украину. По словам министра, Украина сейчас нуждается в поддержке со стороны западных стран.

18 февраля вечером глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что военные силы Украины не планируют никаких наступательный действий в Донбассе и выступают за дипломатическое урегулирование конфликта. При этом глава Минобороны Украины Алексей Резников обвинил в обстрелах, зафиксированных на линии соприкосновения Донбасса, Россию, назвав их «частью прогнозированной провокации для полномасштабного вторжения».

Ранее в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках объявили всеобщую мобилизацию. По данным агентства Reuters, суммарное число жителей, готовых покинуть ДНР, составляет около 700 тысяч человек.