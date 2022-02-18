Глава МИД Британии: Лондон согласовал с G7 и ЕС санкции против России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон с партнерами по «Большой семерке» (G7) и Европейскому союзу согласовали пакет санкции в отношении России в случае начала «вторжения» на Украину. Об этом Трасс сообщила в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Мы должны обеспечить, чтобы на случай чрезвычайной ситуации был готов жесткий пакет санкций. Эти санкции мы уже согласовали с нашими союзниками по G7 и ЕС, включая Германию, — сказала министр.

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх ранее заявила, что санкции, которые в настоящее время готовят на случай вторжения России на Украину США и их союзники, не будут касаться возможностей страны поставлять на мировой рынок энергоносители.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что в случае гипотетического вторжения России на Украину Запад может принять беспрецедентный пакет санкций, среди которых отключение России от системы SWIFT.

В ответ на риски Россия создала собственную Систему передачи финансовых сообщений. Известно, что в настоящее время к ней подключено 23 зарубежных участника, в том числе Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Германия и Швейцария.