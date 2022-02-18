Белый дом сообщил, что санкции США не коснутся экспорта энергоносителей РФ

Санкции,которые в настоящее время готовят на случай вторжения России на Украину США и их союзник, не будут касаться возможностей страны поставлять на мировой рынок энергоносители. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Наши меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру, — сказал он в ходе брифинга в Белом доме.

Отключение России от международной банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT также, вероятно, не будет фигурировать в новом пакете санкций. Вместо этого Сингх пообещал «другие суровые меры», которые в случаен необходимости могут предпринять США и их союзники.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что в случай гипотетического вторжения России на Украину Запад может принять беспрецедентный пакет санкций, среди которых отключение России от системы SWIFT. В ответ на риски Россия создала собственную систему передачи фиансовых сообщений. Известно, что в настоящее время к ней подключено 23 зарубежных участника, в том числе Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Германия и Швейцария.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова заявила о том, что Банку России следует активнее повышать международную конкурентоспособность российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Она считает, что в первую очередь внимание следует уделить развитию технологических характеристик системы.

В свою очередь, финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака рассказал, что переход РФ на собственные системы передачи финансовой информации в случае отключения от SWIFT осложнит связь российских банков с зарубежными и будет стоить дороже, кроме того, возможны проблемы со скоростью транзакций.