Экономист назвал основные проблемы в случае отключения от SWIFT

Переход России на собственные системы передачи финансовой информации в случае отключения от SWIFT осложнит связь российских банков с зарубежными и будет стоить дороже, кроме того, возможны проблемы со скоростью транзакций, таким мнением поделился в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака. Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в случае, если Запад всё же решит ограничить доступ российских банков к SWIFT, Россия перейдёт на собственные аналогичные системы.

Вероятнее всего, будут проблемы со скоростью передачи, она замедлится. Возможны краткосрочные сбои на первом этапе, когда она [система] будет внедряться, ну и с большой вероятностью следует ожидать небольшого удорожания банковских услуг, потому что банкам надо будет всё это как-то компенсировать. Самое главное — это то, что существенно осложнятся операции с долларами и другими валютами, — сказал Кульбака.

По мнению эксперта, сам переход на собственную систему займёт максимум одну—две недели, поскольку до подключения к SWIFT Россия уже использовала инструменты передачи финансовой информации.

Ранее Антон Силуанов, комментируя возможность отключения России от SWIFT, заявил, что страна подготовлена к такому сценарию. При этом он отметил, ссылаясь на сообщения западных СМИ, что вопрос об отключении банков от SWIFT пока откладывается и «здравый смысл побеждает». В случае, если санкции всё же применят, по словам министра, у России имеются инструменты передачи финансовой информации, в частности, Система передачи финансовых сообщений (СПФС) и телетайп. Министр пошутил, что также есть вариант «возить платёжки в чемоданах».