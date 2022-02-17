Центробанк призвали повышать конкурентоспособность аналога SWIFT

Банку России следует активнее повышать международную конкурентоспособность российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Такое мнение высказала в интервью РИА Новости доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова. Она считает, что в первую очередь внимание следует уделить развитию технологических характеристик системы.

Российскому мегарегулятору требуется активнее повышать международную конкурентоспособность российского аналога SWIFT — СПФС, развивая её технологические характеристики, что позволит расширить и масштабы её деятельности, — сказала Воронкова.

Она также добавила, что среди участников СПФС в настоящее время имеются и нерезиденты. Их доля составляет порядка 5% от общего числа пользователей. По словам финансиста, подавляющее количество транзакций всё ещё осуществляются в пределах РФ.

Центробанк создал Систему передачи финансовых сообщений в качестве ответа на возможные риски отключения российских банков от международной системы передачи межбанковской информации и совершения платежей SWIFT. К ней подключены более 11 тысяч организаций практически во всех странах мира. Россию могут отключить от системы в рамках очередного пакета санкций со стороны Запада.

Ранее финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака рассказал, что переход РФ на собственные системы передачи финансовой информации в случае отключения от SWIFT осложнит связь российских банков с зарубежными и будет стоить дороже, кроме того, возможны проблемы со скоростью транзакций. При этом сам переход на собственную систему займёт максимум одну-две недели, поскольку до подключения к SWIFT Россия уже использовала инструменты передачи финансовой информации.

Ранее Антон Силуанов, комментируя возможность отключения России от SWIFT, заявил, что страна подготовлена к такому сценарию. При этом он отметил, ссылаясь на сообщения западных СМИ, что вопрос об отключении банков от SWIFT пока откладывается и «здравый смысл побеждает».