МИД Украины опровергло данные о наступательных операциях в Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о наступательных операциях в Донбассе и о проведении диверсии на химпроизводстве. Кулеба в своём Twitter отметил, что Украина не планирует проводить подобные операции и выступает за дипломатическое разрешение ситуации в Донбассе.

Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию, — сообщает глава МИД Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ. По его словам, эвакуируемое из ДНР население по договорённости с Москвой будет размещаться в Ростовской области.

Ранее Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса. По его словам, подразделения ДНР находятся в боевой готовности и способны защитить гражданское население.

Ополченцы ДНР также сообщали, что они пресекли попытку украинских военных организовать диверсию на территории непризнанной республики. Генпрокуратура ДНР по данному факту возбудила уголовное дело. Кроме того, материалы по инциденту будут переданы в международные организации.