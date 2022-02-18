В ЛНР объявили о проведении всеобщей мобилизации в республике

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о проведении всеобщей мобилизации, сообщает РИА Новости. В своём указе Пасечник запретил мужчинам в возрасте 18–55 лет покидать территорию республики. Также в рамках мобилизации объявлено, что власти могут изымать у граждан транспортные и другие средства для «нужд обороны».

В целях создания условий для отражения агрессии против Луганской народной республики, приведения Народной милиции Луганской народной республики в боевую готовность и других воинских формирований и органов объявить на территории Республики общею мобилизацию, — сообщается в указе.

Всеобщая мобилизация ранее была объявлена в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Он заявил, что украинские войска ведут обстрелы населённых пунктов республики из различных видов вооружения, и призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей».

Объявление о мобилизации появилось в разгар массовой эвакуации гражданского населения Донбасса в Ростовскую область. По данным агентства Reuters, суммарное число жителей, готовых покинуть ДНР, составляет около 700 тысяч человек.