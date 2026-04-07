День рождения Валентины Матвиенко: лучшие цитаты о Путине, СВО, Западе

7 апреля отмечает день рождения Валентина Матвиенко, первая в истории современной России женщина — спикер Совета Федерации. Она бессменно возглавляет верхнюю палату парламента уже 15-й год и, будучи одним из ключевых лиц государства, преданно и бескомпромиссно отстаивает интересы Родины. Как складывалась ее карьера и что Матвиенко говорит о России, отношениях с Западом и Украине — в материале NEWS.ru.

Биография Валентины Матвиенко

Валентина Ивановна Матвиенко (в девичестве — Тютина) родилась 7 апреля 1949 года в городе Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР. Ее отец был военнослужащим, прошел Великую Отечественную войну, а мать работала театральным костюмером.

В 1966 году будущий политик с серебряной медалью окончила школу, затем с красным дипломом — Черкасское медицинское училище по специальности «фельдшер» и переехала в Ленинград. Там она поступила в химико-фармацевтический институт, который окончила в 1972 году. На пятом курсе вышла замуж за Владимира Матвиенко, ставшего впоследствии полковником медицинской службы. Они прожили в браке 45 лет — супруг Валентины Ивановны скончался в 2018 году.

Заместитель председателя исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов Валентина Ивановна Матвиенко, 1987 год Фото: Михаил Дмитриев/РИА Новости

После института Матвиенко получила распределение в аспирантуру. Однако тогда же ее пригласили на работу в райком комсомола — и работу в медицине пришлось отложить. Следующим этапом ее карьеры стало назначение первым секретарем Красногвардейского райкома КПСС Северной столицы, а затем — избрание народным депутатом СССР.

В 1985 году Матвиенко окончила Академию общественных наук при ЦК КПСС (ныне РАНХиГС), в 1991-м — курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии МИД, после чего указом президента СССР Михаила Горбачева получила назначение чрезвычайным и полномочным послом в Республике Мальта. На этом посту она оставалась до 1994 года. Матвиенко успела сменить несколько дипломатических должностей — в том числе входила в состав коллегии МИД и возглавляла посольство в Греции. В 1998-м Евгений Примаков, ставший премьер-министром, пригласил Валентину Ивановну в свою команду, предложив ей пост вице-премьера.

Как Матвиенко решала проблемы России

В правительстве Матвиенко предстояло курировать социальную сферу. Незадолго до ее назначения страна пережила дефолт: экономика представляла собой выжженное поле, по стране прокатилась череда забастовок и протестов из-за огромных долгов по зарплатам. Матвиенко взяла на личный контроль все очаги нестабильности и посылала чиновников решать проблемы на местах. Уже к маю 1999 года ситуацию удалось выправить: постепенно были погашены все задолженности, увеличены выплаты по больничным листам, усилена поддержка инвалидов.

Именно Матвиенко стояла у истоков программы «Доступная среда». Законом от 2001 года была закреплена необходимость создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, пользования разными видами транспорта. В тот же период началась федеральная целевая программа «Дети России», призванная поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Ивановна Матвиенко принимает участие в торжественной церемонии передачи танкера «Троицкий мост», построенного на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» российской компании «Совкомфлот», 2009 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

В 2003 году губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев перешел на работу в правительство РФ — в Северной столице должны были пройти досрочные выборы. Как много лет спустя вспоминала Матвиенко, она не планировала баллотироваться, но на этом настоял президент Владимир Путин.

«В течение месяца раз в неделю он мне звонил и спрашивал: „Ну, вы надумали?“ Я говорю: „Владимир Владимирович, я очень вас прошу, я безумно люблю город, но все-таки давайте, может быть, другой сделаем выбор?“» — сказала она.

Закончилось все вызовом в Кремль, где глава государства уже при личной встрече признался: у него нет другого настолько же подходящего кандидата на эту должность. «Заканчивайте сопротивляться», — сказал президент, и Матвиенко согласилась принять участие в выборах, одержав победу во втором туре.

За семь лет ее руководства городом бюджет Петербурга увеличился с 73 млрд до 400 млрд рублей, выросло количество малых предприятий, а также активизировалось строительство кольцевой автодороги, которая разгрузила центр от транзитного транспорта. В июне 2011 года, подводя итоги работы в Северной столице, Матвиенко сказала: «Вечных губернаторов не бывает, два срока я работала на износ. Как я говорила, мы выдавили всю пасту из тюбика».

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в разговоре с NEWS.ru назвала Валентину Матвиенко уникальным человеком и политиком.

«Она подает пример, образ женщины-политика, на который ориентируются многие — и не только в нашей стране. Выполняя важнейшие политические задачи на разных постах, отстаивая интересы Родины, Валентина Ивановна остается женщиной, мамой, сочетая железную волю, глубочайшее понимание государственных задач и чувствительность к проблемам людей, заботу, внимание к конкретной ситуации», — подчеркнула парламентарий.

Валентина Матвиенко Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Как Матвиенко стала спикером Совфеда

В июне 2011 года представители губернаторского корпуса предложили президенту Дмитрию Медведеву кандидатуру Матвиенко на пост спикера Совета Федерации. Он поддержал инициативу. Уже в августе по результатам досрочных выборов Матвиенко стала муниципальным депутатом в одном из районов Северной столицы и вошла в верхнюю палату парламента, а в сентябре была избрана спикером Совфеда. Уже на этом посту Валентину Ивановну не раз признавали самой влиятельной и самой известной женщиной-политиком России.

Лидер ЛДПР, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru назвал жизненный и профессиональный путь Матвиенко примером подлинного служения Отечеству.

«Каждый, кто работал с Валентиной Ивановной, знает, что каждый ее шаг, каждое решение отличается особой продуманностью и нацеленностью на результат. Она действительно выдающийся государственный деятель — мудрый политик и прирожденный дипломат. Стоит отдельно отметить ее умение выстраивать конструктивный диалог ради достижения общего результата. Благодаря этим качествам ей и удается добиваться успеха даже в самых непростых ситуациях», — указал депутат.

Кузнецова обратила внимание, что сегодня под руководством Матвиенко Совет Федерации выступает с самыми насущными социальными инициативами.

Валентина Матвиенко Фото: Пресс-служба Совета Федерации

«Мы видим это в совместной работе по поддержке семей, в совершенствовании демографической политики. И для нас поддержка Совета Федерации — уверенность, что будут приняты только актуальные, нужные нашим семьям законы. Диалог палат именно в этом направлении имеет особое значение. Я от всего сердца желаю Валентине Ивановне здоровья, сил и новых побед на благо семей с детьми, будущего России», — подчеркнула вице-спикер ГД.

Что Матвиенко говорит о России, Украине и Западе

Матвиенко неоднократно с теплом высказывалась о Владимире Путине, отмечая, что годы работы в его команде, включая период губернаторства, — это лучший период в ее жизни. В 2020 году она стала одним из политиков, поддержавших внесение поправок в Конституцию, которые ввели новую норму отсчета президентских сроков.

«Мы должны отдать должное тому, что было сделано в развитии страны Владимиром Владимировичем за последние 20 лет. Он поднял, можно сказать, страну с колен, обеспечил поступательное развитие разрушившейся в то время экономики, воссоздал боеспособную эффективную армию, вернул России ее роль на международной арене. А главное — вернул стране и ее гражданам достоинство. Сегодня наш президент признан в мире одним из ведущих мировых лидеров, и это факт», — сказала она во время обсуждения поправок в Совфеде.

В 2022-м на чрезвычайном заседании Совета безопасности Матвиенко призвала президента признать независимость ЛНР и ДНР. «У России моральный долг», — так она объяснила свою позицию.

Валентина Матвиенко Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Уже после начала СВО спикер Совфеда отмечала: победа РФ в украинском конфликте неизбежна. «Шансы сокрушить, поставить на колени нашу страну нулевые», — подчеркнула Матвиенко.

В то же время председатель СФ подчеркивала, что Россия воюет вовсе не с Украиной, а с Западом. «Мы, как никто другой, заинтересованы в мире. Но в таком мире, в котором с территории Украины для нас никогда бы не исходила угроза. <…> Это НАТО с нами воюет руками украинцев», — пояснила она.

На закрытии осенней сессии Совфеда в декабре 2025 года Матвиенко так охарактеризовала нашу страну:

«Сегодня Россия — это по-настоящему сильная, самодостаточная, суверенная, уверенная в себе и своем будущем страна. Страна с лучшей армией в мире. С самым современным и не имеющим аналогов в мире вооружением нам никто не страшен. И никому, конечно, не удастся расколоть, расшатать наше государство и наше общество. И это объективно».

Слуцкий считает, что многолетний вклад Матвиенко в развитие России невозможно переоценить.

«Глубокое уважение вызывает ее взвешенный подход к любым предложениям, внимание к деталям и готовность отстаивать свою позицию, даже если она расходится с мнением коллег. Уверен, что впереди Валентину Ивановну ждет много плодотворной работы и новые проекты, которые принесут ощутимую пользу стране и обществу», — сказал депутат.

