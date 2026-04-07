Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 00:00

День рождения Валентины Матвиенко: лучшие цитаты о Путине, СВО, Западе

Фото: Пресс-служба Совета Федерации
Подписывайтесь на нас в MAX

7 апреля отмечает день рождения Валентина Матвиенко, первая в истории современной России женщина — спикер Совета Федерации. Она бессменно возглавляет верхнюю палату парламента уже 15-й год и, будучи одним из ключевых лиц государства, преданно и бескомпромиссно отстаивает интересы Родины. Как складывалась ее карьера и что Матвиенко говорит о России, отношениях с Западом и Украине — в материале NEWS.ru.

Биография Валентины Матвиенко

Валентина Ивановна Матвиенко (в девичестве — Тютина) родилась 7 апреля 1949 года в городе Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР. Ее отец был военнослужащим, прошел Великую Отечественную войну, а мать работала театральным костюмером.

В 1966 году будущий политик с серебряной медалью окончила школу, затем с красным дипломом — Черкасское медицинское училище по специальности «фельдшер» и переехала в Ленинград. Там она поступила в химико-фармацевтический институт, который окончила в 1972 году. На пятом курсе вышла замуж за Владимира Матвиенко, ставшего впоследствии полковником медицинской службы. Они прожили в браке 45 лет — супруг Валентины Ивановны скончался в 2018 году.

Заместитель председателя исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов Валентина Ивановна Матвиенко, 1987 год Заместитель председателя исполнительного комитета Ленинградского городского Совета народных депутатов Валентина Ивановна Матвиенко, 1987 год Фото: Михаил Дмитриев/РИА Новости

После института Матвиенко получила распределение в аспирантуру. Однако тогда же ее пригласили на работу в райком комсомола — и работу в медицине пришлось отложить. Следующим этапом ее карьеры стало назначение первым секретарем Красногвардейского райкома КПСС Северной столицы, а затем — избрание народным депутатом СССР.

В 1985 году Матвиенко окончила Академию общественных наук при ЦК КПСС (ныне РАНХиГС), в 1991-м — курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии МИД, после чего указом президента СССР Михаила Горбачева получила назначение чрезвычайным и полномочным послом в Республике Мальта. На этом посту она оставалась до 1994 года. Матвиенко успела сменить несколько дипломатических должностей — в том числе входила в состав коллегии МИД и возглавляла посольство в Греции. В 1998-м Евгений Примаков, ставший премьер-министром, пригласил Валентину Ивановну в свою команду, предложив ей пост вице-премьера.

Как Матвиенко решала проблемы России

В правительстве Матвиенко предстояло курировать социальную сферу. Незадолго до ее назначения страна пережила дефолт: экономика представляла собой выжженное поле, по стране прокатилась череда забастовок и протестов из-за огромных долгов по зарплатам. Матвиенко взяла на личный контроль все очаги нестабильности и посылала чиновников решать проблемы на местах. Уже к маю 1999 года ситуацию удалось выправить: постепенно были погашены все задолженности, увеличены выплаты по больничным листам, усилена поддержка инвалидов.

Именно Матвиенко стояла у истоков программы «Доступная среда». Законом от 2001 года была закреплена необходимость создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, пользования разными видами транспорта. В тот же период началась федеральная целевая программа «Дети России», призванная поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Ивановна Матвиенко принимает участие в торжественной церемонии передачи танкера «Троицкий мост», построенного на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» российской компании «Совкомфлот», 2009 год Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Ивановна Матвиенко принимает участие в торжественной церемонии передачи танкера «Троицкий мост», построенного на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» российской компании «Совкомфлот», 2009 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

В 2003 году губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев перешел на работу в правительство РФ — в Северной столице должны были пройти досрочные выборы. Как много лет спустя вспоминала Матвиенко, она не планировала баллотироваться, но на этом настоял президент Владимир Путин.

«В течение месяца раз в неделю он мне звонил и спрашивал: „Ну, вы надумали?“ Я говорю: „Владимир Владимирович, я очень вас прошу, я безумно люблю город, но все-таки давайте, может быть, другой сделаем выбор?“» — сказала она.

Закончилось все вызовом в Кремль, где глава государства уже при личной встрече признался: у него нет другого настолько же подходящего кандидата на эту должность. «Заканчивайте сопротивляться», — сказал президент, и Матвиенко согласилась принять участие в выборах, одержав победу во втором туре.

За семь лет ее руководства городом бюджет Петербурга увеличился с 73 млрд до 400 млрд рублей, выросло количество малых предприятий, а также активизировалось строительство кольцевой автодороги, которая разгрузила центр от транзитного транспорта. В июне 2011 года, подводя итоги работы в Северной столице, Матвиенко сказала: «Вечных губернаторов не бывает, два срока я работала на износ. Как я говорила, мы выдавили всю пасту из тюбика».

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в разговоре с NEWS.ru назвала Валентину Матвиенко уникальным человеком и политиком.

«Она подает пример, образ женщины-политика, на который ориентируются многие — и не только в нашей стране. Выполняя важнейшие политические задачи на разных постах, отстаивая интересы Родины, Валентина Ивановна остается женщиной, мамой, сочетая железную волю, глубочайшее понимание государственных задач и чувствительность к проблемам людей, заботу, внимание к конкретной ситуации», — подчеркнула парламентарий.

Как Матвиенко стала спикером Совфеда

В июне 2011 года представители губернаторского корпуса предложили президенту Дмитрию Медведеву кандидатуру Матвиенко на пост спикера Совета Федерации. Он поддержал инициативу. Уже в августе по результатам досрочных выборов Матвиенко стала муниципальным депутатом в одном из районов Северной столицы и вошла в верхнюю палату парламента, а в сентябре была избрана спикером Совфеда. Уже на этом посту Валентину Ивановну не раз признавали самой влиятельной и самой известной женщиной-политиком России.

Лидер ЛДПР, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru назвал жизненный и профессиональный путь Матвиенко примером подлинного служения Отечеству.

«Каждый, кто работал с Валентиной Ивановной, знает, что каждый ее шаг, каждое решение отличается особой продуманностью и нацеленностью на результат. Она действительно выдающийся государственный деятель — мудрый политик и прирожденный дипломат. Стоит отдельно отметить ее умение выстраивать конструктивный диалог ради достижения общего результата. Благодаря этим качествам ей и удается добиваться успеха даже в самых непростых ситуациях», — указал депутат.

Кузнецова обратила внимание, что сегодня под руководством Матвиенко Совет Федерации выступает с самыми насущными социальными инициативами.

«Мы видим это в совместной работе по поддержке семей, в совершенствовании демографической политики. И для нас поддержка Совета Федерации — уверенность, что будут приняты только актуальные, нужные нашим семьям законы. Диалог палат именно в этом направлении имеет особое значение. Я от всего сердца желаю Валентине Ивановне здоровья, сил и новых побед на благо семей с детьми, будущего России», — подчеркнула вице-спикер ГД.

Что Матвиенко говорит о России, Украине и Западе

Матвиенко неоднократно с теплом высказывалась о Владимире Путине, отмечая, что годы работы в его команде, включая период губернаторства, — это лучший период в ее жизни. В 2020 году она стала одним из политиков, поддержавших внесение поправок в Конституцию, которые ввели новую норму отсчета президентских сроков.

«Мы должны отдать должное тому, что было сделано в развитии страны Владимиром Владимировичем за последние 20 лет. Он поднял, можно сказать, страну с колен, обеспечил поступательное развитие разрушившейся в то время экономики, воссоздал боеспособную эффективную армию, вернул России ее роль на международной арене. А главное — вернул стране и ее гражданам достоинство. Сегодня наш президент признан в мире одним из ведущих мировых лидеров, и это факт», — сказала она во время обсуждения поправок в Совфеде.

В 2022-м на чрезвычайном заседании Совета безопасности Матвиенко призвала президента признать независимость ЛНР и ДНР. «У России моральный долг», — так она объяснила свою позицию.

Уже после начала СВО спикер Совфеда отмечала: победа РФ в украинском конфликте неизбежна. «Шансы сокрушить, поставить на колени нашу страну нулевые», — подчеркнула Матвиенко.

В то же время председатель СФ подчеркивала, что Россия воюет вовсе не с Украиной, а с Западом. «Мы, как никто другой, заинтересованы в мире. Но в таком мире, в котором с территории Украины для нас никогда бы не исходила угроза. <…> Это НАТО с нами воюет руками украинцев», — пояснила она.

На закрытии осенней сессии Совфеда в декабре 2025 года Матвиенко так охарактеризовала нашу страну:

«Сегодня Россия — это по-настоящему сильная, самодостаточная, суверенная, уверенная в себе и своем будущем страна. Страна с лучшей армией в мире. С самым современным и не имеющим аналогов в мире вооружением нам никто не страшен. И никому, конечно, не удастся расколоть, расшатать наше государство и наше общество. И это объективно».

Слуцкий считает, что многолетний вклад Матвиенко в развитие России невозможно переоценить.

«Глубокое уважение вызывает ее взвешенный подход к любым предложениям, внимание к деталям и готовность отстаивать свою позицию, даже если она расходится с мнением коллег. Уверен, что впереди Валентину Ивановну ждет много плодотворной работы и новые проекты, которые принесут ощутимую пользу стране и обществу», — сказал депутат.

Заместитель председателя исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов по вопросам культуры и образования Валентина Ивановна Матвиенко. 1987 год.
Фото: Алексей Варфоломеев/РИА Новости
Заместитель председателя исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов по вопросам культуры и образования Валентина Ивановна Матвиенко дома с мужем Владимиром Васильевичем Матвиенко (справа) и сыном Сергеем (слева).
Фото: Алексей Варфоломеев/РИА Новости
Валентина Матвиенко. 2003 год.
Фото: Vadim Nekrasov/Russian Loo
Вице-премьер правительства РФ Валентина Матвиенко лепит вареники на Фестивале украинских вареников. 2002 год.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Валентина Матвиенко во время встречи ФК «Зенит» (победитель финала Кубка УЕФА) в Санкт-Петербурге. 2008 год.
Фото: Daniil Ivanov/Russian Look
Полномочный представитель президента РФ В Северо-Западном федеральном округе Валентина Матвиенко. 2003 год.
Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Ивановна Матвиенко принимает участие в юбилейной, 20-ой гонке «Лыжня России». 2005 год.
Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко в паре с Михаилом Южным выиграла на кортах St.Petersburg Open у вице-губернатора северной столицы Сергея Тарасова, игравшего в паре с 8-й ракеткой мира испанцем Томми Робредо. 2006 год.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко (в центре) приняла участие в пробеге по улицам города на роликовых коньках. 2007 год.
Фото: Сергей Хорьков/РИА Новости
В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» открылся первый в России музей игральных карт. На одном из экспонатов изображена Валентина Матвиенко. 2007 год.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и чемпион мира, фигурист Илья Авербух (слева направо) на открытии ледового катка на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. 2007 год.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Глава правительства РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко в гостях у блокадницы Веры Бабышевой, которая недавно получила новую квартиру в рамках государственной программы обеспечения жильем ветеранов войны. 2009 год.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко на церемонии торжественной передачи специализированного пассажирского порта «Морской фасад» Санкт-Петербургу. 2011 год.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров, командующий внутренними войсками МВД России Николай Рогожкин и спикер СФ Валентина Матвиенко (слева направо) во время посещения 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России. 2012 год.
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Председатель правительства России Дмитрий Медведев (в центре) после церемонии открытия ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи. Справа налево — Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Наталья Бестемьянова, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 2014 год.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Президент Национального паралимпийского комитета (НПК) Украины Валерий Сушкевич (в центре) и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на соревнованиях по биатлону на XI Паралимпийских зимних играх в Сочи. 2014 год.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Валентина Матвиенко. 2018 год.
Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 2016 год.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко принимает участие в ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний» в Совете Федерации РФ в Москве. 2025 год.
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вручает благодарность российскому спортсмену — участнику XIV Паралимпийских зимних игр Ивану Голубкову на встрече в Совфеде. 2025 год.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Валентина Матвиенко
Совет Федерации
спикер
дипломатия
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Павел Деревянко впервые показал дочь на публике
«Ростелеком» сообщил о мощной DDoS-атаке на свои сети
Премьер Словакии рассказал о своих планах на 9 Мая в Москве
День рождения Валентины Матвиенко: лучшие цитаты о Путине, СВО, Западе
В Госдуме раскрыли секрет успеха Валентины Матвиенко
Пензенский аэропорт закрылся
«Уральские пельмени» переживают кризис и несут многомиллионные убытки
ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР прекратила свою работу
Как подготовиться к Пасхе: когда молиться, что должно быть на столе
В ДНР сотни тысяч жителей остались без света после удара ВСУ
Трамп решил стать президентом еще одной страны
В Воронежской области при атаке вражеских дронов пострадал мужчина
Число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске возросло
Военэксперт рассказал, как надо бороться с провокациями типа Бучи
Эксперт заявил о нарастающем кризисе на Украине на фоне событий в Иране
Трамп назвал главный приоритет в переговорах с Ираном
В Сербии не исключили участия Англии в попытке подорвать «Турецкий поток»
Трамп заявил о пятне на репутации НАТО из-за равнодушия к Ирану
Совет мира Трампа «добрался» до ХАМАС
«Никакой радиации не надо»: описан страшный сценарий после ядерной войны
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.