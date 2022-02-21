Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» попросил президента России Владимира Путина признать независимость республики. По его словам, Киев решился на силовое решение конфликта в регионе. С аналогичной просьбой к российскому лидеру обратился глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

От имени всего народа ДНР просим Вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое, социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны, — сказал Пушилин.

Пушилин поблагодарил Путина за участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и помощь республике с 2014 года.

По словам Пасечника, признание Россией республики позволит избежать массовой гибели её жителей, 300 тысяч из которых являются гражданами РФ. Он заявил, что ЛНР удалось избежать гуманитарной катастрофы только благодаря РФ.

Нас оставляли без воды и света, ввели в отношении наших предприятий экономическую блокаду, и только благодаря помощи России нас не постигла гуманитарная катастрофа, — сказал Пасечник.

В обращении к Путину он также заявил о том, что Киев готовит полномасштабное наступление на Донбасс. Пасечник попросил рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве между ЛНР и Россией, включая оборону.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий. Готовность принять беженцев выразили 30 российских регионов. По состоянию на 21 февраля границу пересекли, по данным МЧС, около 61 тысячи человек.