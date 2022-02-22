Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией

Депутаты Народного совета Донецкой народной республики на чрезвычайном пленарном заседании весенней сессии, где рассматривается ратификация Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР

Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР. Аналогичное решение принял Народный совет Луганской народной республики (ЛНР), сообщает РИА Новости.

В рамках чрезвычайного пленарного заседания парламента ДНР все 87 депутатов проголосовали за принятие соответствующего решения. За ратификацию документа также проголосовали 46 депутатов ЛНР.

В России вопрос о ратификации документов о признании ДНР и ЛНР будет рассмотрен Госдумой и Советом Федерации 22 февраля.



Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин с главой ЛНР Пасечником заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С главой ДНР Пушилиным был подписан аналогичный документ.