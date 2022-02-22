МИД России назвал признание ДНР и ЛНР единственным возможным решением

Признание Россией самопровозглашённых республик Донбасса было вынужденным и единственным возможным решением на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР, такое заявление опубликовало 22 февраля Министерство иностранных дел РФ. В ведомстве также призвали другие страны признать независимость республик.

В МИД РФ отметили, что в последнее время наблюдается резкое обострение обстановки на линии соприкосновения в Донбассе и фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня.

Население республик столкнулось с угрозой прямого физического уничтожения киевскими властями. Стало совершенно очевидно, что для Киева Донбасс — это территория, а не люди, на ней проживающие. Признание Донецкой и Луганской народных республик — вынужденное и единственно возможное в этих условиях решение. Оно призвано послужить жителям ДНР и ЛНР гарантией их права на мирную жизнь, защиту их законных прав и интересов, — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что решение о признании независимости республик было принято с учётом свободного волеизъявления жителей Донбасса, а также на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, Заключительного акта СБСЕ и ряда других основополагающих международных документов. Там призвали другие государства принять аналогичное решение.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

21 февраля главы ДНР и ЛНР попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Кроме того, были подписаны Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками. Они дают право на совместную оборону. В тексте договоров также указано, что Россия и республики могут использовать военную инфраструктуру, строить военные базы на территориях друг друга. В случае опасений одной из сторон в целях совместной обороны Москва, Луганск и Донецк будут проводить консультации.