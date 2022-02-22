Госдума ратифицировала договоры между Россией и ЛДНР

Госдума на пленарном заседании во вторник, 22 февраля, проголосовала за ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Это решение единогласно поддержали 400 депутатов, сообщает РИА Новости. Ранее парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали документ о сотрудничестве с РФ.

Кроме того, депутаты Госдумы приняли поправку о вступлении в силу договоров с ЛНР и ДНР со вторника.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин с главой ЛНР Пасечником заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С главой ДНР Пушилиным был подписан аналогичный документ. На следующий день парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией.